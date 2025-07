25 Jahre Chaosorchester der Rieser Musikschule Nördlingen heißt für den Dirigenten Christian Möwes Jahr für Jahr bekannte und ins Ohr gehende Melodien für die ganze Bandbreite an Instrumenten der Musikschule sichten, auszuwählen und zu arrangieren. Letzteres, damit wirklich jedes Instrument eine Chance bekommt in dem nur für dieses Konzert zusammengestellte Orchester von Schüler und Schülerinnen, Ehemaligen und Interessierten zu erklingen. Jährlich findet daher eine Orchesterfreizeit statt, um dort mit einem Kreis von Instrumentalisten am Programm zu feilen. Heuer fuhren 34 musikbegeisterte junge Musikerinnen und Musiker zusammen mit Christian Möwes (Querflöte), Elke Moll (Blockflöte), Annette Genck (Klavier) und Martina Rube (Geige) nach Schopflohe und probten drei Tage lang Melodien aus verschiedenen Filmen, von E.T. bis Drachenzähmen leicht gemacht. Mit großem Eifer übten alle während vieler Stunden, dabei kam auch die Freizeitgestaltung nicht zu kurz: Filmplakate wurden als wahre Kunstwerke gestaltet, Spiel und Spaß dienten der Entspannung und als Höhepunkt fuhren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Schlosskonzert nach Oettingen und lauschten dort den Orofis, dem Oettinger Bachorchester . Am Ende traten von Musik erfüllte Jugendliche den Heimweg an, erfüllt, inspiriert und motiviert von all den neuen Eindrücken.

