Polizei bittet wegen gestohlener Motorradbekleidung um Hinweise

Ein Helm, ein Nierengurt und Handschuhe sind am Samstag in Fremdingen gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach der Täterin oder dem Täter.

Einem 17-Jährigen ist am späten Samstagabend im Hofraum Am Tiefen Weg in Fremdingen die Motorradkleidung gestohlen worden. Laut Polizeibericht stellte der Jugendliche sein Moped gegen 21 Uhr ab und legte seine Bekleidung ebenfalls dazu. Als er um Mitternacht wieder fahren wollte, waren die Klamotten verschwunden.

Der Wert der entwendeten Kleidung - ein Helm, ein Nierengurt und Handschuhe - lässt sich laut Polizei auf etwa 350 Euro einschätzen. Die Beamten bitten unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)