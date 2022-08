Polizei sucht nach nacktem Mann von Fremdinger Weiher

Ein Exhibitionist soll sich am Mittwoch in Fremdingen aufgehalten haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr am Ulbrichtsweiher in Fremdingen aufgehalten hat. Der etwa 55 Jahre alte, 170 Zentimeter große, dunkelhaarige Mann sei unbekleidet und offensichtlich sexuell erregt gewesen, "ohne an sich zu manipulieren", wie es im Polizeibericht heißt.

Ein 45-Jähriger habe den Mann daraufhin angesprochen und diesen aufgefordert, sich zu bekleiden. Der Mann sei der Aufforderung sofort nachgekommen. Dann fuhr er mit einem silbernen Damen-E-Bike davon. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Person und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

