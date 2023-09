Radler wird von Quadfahrer in Fremdingen verletzt

Auf einem Waldweg kommen sich ein Quadfahrer und zwei Radler entgegen. Der 19-Jährige bremst zwar, stößt jedoch mit einem der Fahrradfahrer zusammen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 10.30 Uhr in Fremdingen ereignet. Dort befuhr ein 19-jähriger Quad-Fahrer den Waldweg von Fürnheim in Richtung Hausen. Als dieser im Gegenverkehr zwei Radfahrer bemerkte, bremste er stark ab, erfasste nach Angaben der Polizei jedoch einen 53-jährigen Fahrradfahrer und kam in der Böschung zum Stehen. Der Radler wurde leicht verletzt, der Quadfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. (AZ)