Fremdingen

vor 34 Min.

Simon Sarapak leitet die Pfarreiengemeinschaft Fremdingen

Plus Festlich wird im Nordries die Einführung des künftigen Pfarrers gefeiert. Er tritt die Nachfolge von Michael Kammerlander an. Was Sarapak am Ries gefällt.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Es war ein sehr großer festlicher Empfang am Sonntagabend: Zur Amtseinführung des neuen Leiters der Pfarreiengemeinschaft Fremdingen, Pfarradministrator Simon Sarapak, gab es einen Festzug mit den Musikkapellen Fremdingen und Marktoffingen und mit Fahnenabordnungen von circa 15 Vereinen aus allen sieben zur Pfarreiengemeinschaft gehörenden Orten. Auch Ehrengäste aus der Politik und dem Schul- und Kitabereich waren gekommen. Die Kirche St. Gallus war voll besetzt, einschließlich des Altarraums, den zahlreiche Geistliche aus dem Dekanat Nördlingen und aus Sarapaks früheren Wirkungsorten Neu-Ulm und Kaufbeuren füllten.

Dekan Jürgen Eichler führte im Festgottesdienst Sarapak in das neue Amt ein. Sarapak ist ein Jahr lang Pfarradministrator, erst danach kann er kirchenrechtlich als Pfarrer fest installiert werden – die Aufgaben sind aber dieselben. Sarapak, der bereits seit 1. September in Fremdingen ist, tritt die Nachfolge von Pfarrer Michael Kammerlander an, der nach Geltendorf gewechselt ist.

