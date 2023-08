Unbekannter fährt zu weit links und fährt nach Unfall weiter

Weil ein anderes Fahrzeug nicht weit genug auf der eigenen Seite fährt, muss ein 29-Jähriger bei Fremdingen ausweichen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unfall hat sich am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr auf der B25 bei Fremdingen ereignet. Dort musste ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs, das zu weit links gefahren war, nach rechts aufs Bankett ausweichen und touchierte hierbei die Leitplanke.

Nach Angaben der Polizei setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Fremdingen fort, ohne an der Unfallstelle anzuhalten. Vom geflüchteten Pkw sei lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt hat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)