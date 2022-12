Fremdingen

12:30 Uhr

Viva la Musica mit dem Musikverein in Fremdingen

Plus Der Musikverein hält sein 40. Weihnachtskonzert. Die Musikerinnen und Musiker spielen sich von "der Vollbremsung wieder zum Vollgas".

In einer wie immer proppenvollen Turnhalle und vor zahlreichen Ehrengästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hat der Musikverein Fremdingen nach zwei Jahren Pause endlich die 40. Ausgabe seines Weihnachtskonzertes veranstalten können. Der Vorsitzende des Vereins, Benjamin Seefried, sprach in seiner Begrüßungsrede von einem Stück Normalität, das nach Corona wieder eingekehrt sei, vergaß aber auch nicht, an die aktuellen Krisen zu erinnern, die zeigen, wie fragil unsere Gesellschaft sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

