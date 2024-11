Unter Freunden hilft man sich. Man unterstützt sich in schlechten Zeiten, ist für den anderen da. Schwierig wird es, wenn die Freunde im illegalen Bereich agieren – da kann es schnell mal passieren, dass man sich vor Gericht verantworten muss. So erging es einem 24-Jährigen, der sich in eine Polizeikontrolle einmischte.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rucksack Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis