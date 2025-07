Ein bewegtes Leben: Frieder Held stellt „Advokat und Pfannenflicker“ vor

Gespräche mit Freunden, Reisen, Singen und Musizieren mit unterschiedlichsten Instrumenten, der Heimatgeschichte nachspüren und Spaziergänge mit Ehefrau Erika gibt Frieder Held als Lieblingsbeschäftigungen in seinem Leben an. Held ist als Bäckersohn in der Nördlinger Luckengasse aufgewachsen. Im Oktober dieses Jahres kann er seinen 80. Geburtstag feiern und hat nun im Buch „Advokat und Pfannenflicker“ seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben.

