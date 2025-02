AWV-Aktion: Am 15. März wird aufgeräumt

Im Rahmen der landkreisweiten Aktion „Der AWV räumt auf“ findet auch im Stadtgebiet Nördlingen die jährliche Putzaktion statt. Bereits seit Anfang der 90er-Jahre organisiert die Stadt Nördlingen diesen Frühjahrsputz in der Natur, an Feld- und Straßenrändern. „Was sich dort im Laufe des Winterhalbjahres ansammelt ist enorm und deshalb ist es leider auch in diesem Jahr notwendig, hier den Unrat und die Abfälle aufzusammeln“, so Oberbürgermeister David Wittner in seinem Aufruf. Viele Vereine haben bereits ihre Teilnahme zugesichert und so werden am Samstag, 15. März 2025 um 9 Uhr am Parkplatz bei den Tennisplätzen auf der Marienhöhe die jeweiligen Säuberungsbereiche eingeteilt.

Der Abfallwirtschaftsverband verlost unter allen angemeldeten Gruppen und Vereinen in diesem Jahr 10 x 500 Euro. In den vergangenen Jahren waren in der Kernstadt, wie auch in allen Stadtteilen etwa 400 Personen beteiligt. Nach Begrüßung und Einteilung der Säuberungsbereiche beginnt die Sammlung. Im Anschluss daran werden Getränke und eine kleine Brotzeit am Treffpunkt (Parkplatz bei den Tennisplätzen) ausgegeben, bevor dann entweder der dort abgegebene Müll bzw. die in den einzelnen Säuberungsbereichen abgestellten Müllsäcke eingesammelt und zum Recyclinghof gebracht werden. Wer sich noch anmelden möchte, kann sich bei der Stadt Nördlingen, Telefon 09081/84294 melden. Mitglieder von weiteren Organisationen und Vereinen sind ebenfalls eingeladen, am 15. April 2025 noch spontan dazuzustoßen. (AZ)