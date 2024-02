Beim Bockbieranstich ist die Zukunft des Wassertrüdinger Bürgermeisters Thema

Die Oettinger Brauerei feiert in Fürnheim den Bockbieranstich. Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch brauchte nur einen Schlag, um das erste Fass anzuzapfen.

Mit nur einem Schlag hat Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch am Aschermittwoch beim Bockbieranstich in der Forstquellbrauerei Fürnheim das Fass angezapft. Eingeladen hatten Pia Kollmar, Mehrheitsgesellschafterin der Oettinger Brauerei GmbH, und Seniorchefin Ingrid Kollmar die beiden Bürgermeister Ultsch und Oettingens Stadtoberhaupt Thomas Heydecker sowie Freunde, Mitarbeiter und Geschäftspartner der Brauerei. Seit rund 25 Jahren wird diese Fastentradition, begründet vom damaligen Chef Günther Kollmar Ende der 1990er Jahre, im Stammhaus der Brauereigruppe in Fürnheim durchgeführt.

In ihren kurzen Ansprachen greift Pia Kollmar stets unterschiedlichste Themen mit Bezügen zum Bier auf und am Mittwochabend legte sie den Fokus auf „Familie und Bier“. So unterschiedlich die Charaktere in einer Familie sind, kräftig, intensiv, vielfältig oder individuell, so nuancenreich seien die Biere der Oettinger Brauerei. Die Mischung und der Zusammenhalt machten den Erfolg aus und fügten sich zu einem großen Ganzen, so Pia Kollmar, das gelte für die Familie und das Bier. Glückliche Momente und schwierige Zeiten schweißten eine Familie zusammen und diese Kraft und Ausdauer spiegele sich auch in den Bieren der Oettinger Brauerei wider – insbesondere im diesjährigen Bockbier.

Wassertrüdinger SPD nominiert StefanUltsch für die Wahl 2026

Mit dem ersten Glas des von Braumeister Florian Stempfle gebrauten Bockbieres mit einer Stammwürze von 16,7 und 6,6 Prozent Alkoholgehalt stieß die Gesellschaft auf die Familien und ein genussvolles Leben an. Stempfle urteilte, es handle sich um einen feinherben und süffigen Bock. Die beiden Bürgermeister Ultsch und Heydecker bedankten sich für die Gastfreundschaft und pflegten Gespräche in gemütlicher Runde in der Traditionsgaststätte. Bekannt wurde dabei, dass Wassertrüdingens Stadtoberhaupt Ultsch kürzlich vom SPD-Ortsverein für eine weitere Kandidatur als Bürgermeister bei der in zwei Jahren stattfindenden Kommunalwahl nominiert wurde.

Lesen Sie dazu auch