Fürnheim

07:00 Uhr

Bockbieranstich in Fürnheim: Heydecker braucht nur einen Schlag

Plus In der Fastenzeit üben viele Menschen Verzicht. Warum die Oettinger-Gesellschafterin Pia Kollmar beim Bockbieranstich in Fürnheim eine übertriebene Verzichtskultur kritisiert.

Von Peter Tippl

Das bewusste Verzichten auf Verzicht und Askese, stattdessen in Fröhlichkeit und Gemeinschaftssinn mit Lebenslust und Lebensfreude dem entgegenzutreten, propagierte Pia Kollmar beim traditionellen Bockbieranstich in der Forstquellbrauerei in Fürnheim. Die Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei hielt sich angesichts der angespannten Weltlage äußerst kurz und vollzog nach ihrer emotionalen Ansprache mit den beiden Oettinger Bürgermeistern Thomas Heydecker und Markus Eisenbarth den Fassanstich im Freien.

