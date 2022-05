Fürnheim

vor 35 Min.

Ein Erinnerungsabend an 125 Jahre Feuerwehr Fürnheim

Plus Mit 22 Festdamen und vielen Ehrengästen feiert die Fürnheimer Feuerwehr ihr 125-jähriges Bestehen.

Von Peter Tippl

In diesen Tagen gebührt Preis und Ehr der Fürnheimer Wehr: So hatten es die Festdamen bei der Übergabe des Fahnenbandes beim Festkommers anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Fürnheim am Wochenende gewünscht. "Preis und Ehr" zog sich zum Auftakt des Jubiläums am Freitagabend durch den gesamten Festkommers.

