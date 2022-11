Fußball-Bayernliga

17:30 Uhr

TSV Nördlingen muss beim Vorletzten vorsichtig sein

Julian Bosch (im schwarz-grünen Trikot) stand jüngst gegen die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt 04 in der Startelf des TSV Nördlingen.

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen hat in Hallbergmoos eine scheinbar leichte Aufgabe vor sich. Dennoch gibt es gute Gründe, Vorsicht walten zu lassen.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Das letzte Auswärtsspiel dieses Jahres führt den Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen zum VfB Hallbergmoos, der mit gerade mal neun Punkten den vorletzten Platz belegt. Der Abstand auf den rettenden 13. Platz beträgt bereits 14 Punkte, sodass es für die Oberbayern eher darum geht, nicht Letzter zu werden. Die Gastgeber haben nur einen Punkt mehr als der TSV 1860 Rosenheim. Anpfiff im Stadion am Airport (Am Söldnermoos) ist an diesem Samstag um 14 Uhr, Abfahrt um zehn Uhr im Rieser Sportpark.

