Der TSV Nördlingen macht kurz vor Abpfiff alles klar

Mit 4:1 siegen die Nördlinger gegen den FV Illertissen II. Doch so klar wie es das Ergebnis vermuten lässt, lief die Partie nicht.

Das Ergebnis täuscht über den wahren Spielverlauf weg, denn beim ersten Heimspiel des Fußball-Landesligisten TSV Nördlingen gegen den FV Illertissen II stand es bis zur 88. Minute lediglich 2:1 für die Rieser. Gegen eine sich öffnende Deckung konnten die Gastgeber dann noch zwei Tore zum 4:1-Endstand nachlegen.