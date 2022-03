Fußball

vor 17 Min.

Der TSV Nördlingen muss sich gegen Illertissen steigern

Eine Szene aus dem Hinspiel: Mirko Puscher (links) ist schneller am Ball als der Illertissener Michael Schwarz.

Plus Das Hinspiel ging klar an den TSV Nördlingen. Beim Gegner Illertissen hat sich aber im Vergleich zum Hinspiel einiges verändert.

Von Klaus Jais

Im ersten Heimspiel dieses Jahres empfängt der TSV Nördlingen am Samstag (14 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) den Tabellenfünften FV Illertissen II. Während die Rieser am vergangenen Wochenende mit der 0:1-Niederlage beim SV Egg an der Günz einen Fehlstart hinlegten, gewann die Regionalliga-Reserve des FV Illertissen gegen den TSV Gersthofen mit 4:0.

