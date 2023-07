Elfmeterschießen zwischen Möttingen und SC D.L.P im Toto-Pokal

Alerheim gewinnt in der zweiten Runde souverän gegen die SG Birkhausen/Munzingen. Der TSV Möttingen schafft die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.

In der zweiten Runde des Toto-Pokals fanden am Sonntag die letzten drei Paarungen statt, bei denen allerdings die Überraschungen ausblieben. Die SG Birkhausen/Munzingen unterlag dem Kreisklassisten SG Alerheim 0:3. Bereits nach vier Minuten brachte Lars Rau seine Farben in Führung. In der 58. Minute erhöhte Felix Wende auf 2:0 und eine Viertelstunde später stellte Sebastian Hertle mit einem verwandelten Elfmeter den Endstand her.

Der TSV Möttingen gewann beim Sportclub D.L.P. erst im Elfmeterschießen. Die Gäste gingen zwar nach zwölf Minuten durch Nico Baumann in Führung, doch bereits drei Minuten später glich Moritz Straßner aus. Bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Markus Bauer fielen keine weiteren Treffer mehr, sodass es ins Elfmeterschießen ging. Hier konnte TSV-Torwart Christoph Husel gleich den ersten Elfer parieren, aber auch Sportclub-Keeper Steffen Wurm parierte den Elfmeter von Mario Rathke. Für die Heimelf trafen Fabian Schäble, Chrstian Weingärtner, Tomek Ulrich und Benedikt Hänlein. Für den Kreisligisten trafen Oliver Heider, Johannes Rothgang, Toni Hagel und Thomas Wittke. Die Entscheidung brachten die Elfmeter Nummer elf und zwölf. TSV-Torwart Christoph Husel parierte den Elfer von Sportclub-Keeper Wurm und verwandelte seinen Elfer zum 5:6-Endstand.

Zwölf Mannschaften im Toto-Pokal aus dem Donau-Ries-Kreis dabei

Der FSV Utzwingen schied durch eine 0:5-Niederlage gegen die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau aus dem Wettbewerb aus. Die Tore erzielten Jonas Meusel (11./19.), Bastian Roßkopf (34.) und Markus Meyr (70./78.).

Vor der dritten Runde sind nunmehr noch insgesamt 28 Mannschaften vertreten. Zwölf davon stammen aus dem Landkreis Donau-Ries. Gespielt wird die dritte Runde bereits am heutigen Dienstag und am Mittwoch mit insgesamt zwölf Partien. Die Spiele mit Beteiligung Donau-Rieser Mannschaften: SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau – TSV Wemding, FC Marxheim/Gansheim – SpVgg Riedlingen (beide Dienstag, 19 Uhr), Fatih Spor Asbach-Bäumenheim – SV Ehingen-Ortlfingen, SG TSV Wolferstadt I/TSV Wemding II – FSV Reimlingen, FC Maihingen – SV Mauren, SpVgg Ederheim – TSV Möttingen (alle Mittwoch, 19 Uhr). Freilos hat die SG Alerheim und drei Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg. (jais)