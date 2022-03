Nördlinger Trainer wird vom DFB als "Fußballheld "ausgezeichnet

Plus Fabian Schmidt, Trainer der U15 des TSV, ist wegen seines Engagements ein sogenannter „Fußballheld“. Was es damit auf sich hat.

Ein Nördlinger ist als sogenannter „Fußballheld“ ausgezeichnet worden. Die „Fußballhelden“ sind Teil der DFB-Aktion Ehrenamt. Der Förderpreis richtet sich speziell an junge, talentierte Ehrenamtliche, die sich und/oder ihre Vereine in besonderem Maße durch ihre persönlichen ehrenamtlichen Leistungen hervorgehoben haben. Bundesweit werden 264 „Fußballhelden“– einer oder eine aus jedem Fußballkreis – ausgezeichnet.