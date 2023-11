Nördlinger U17-Fußballer erreichen gegen Augsburg ein Unentschieden

Erst in der zweiten Hälfte erfüllt das Team die Erwartungen von Nördlingers U17-Trainer Kazim Temizel gegen den TSV Schwaben Augsburg.

Mit einem 2:2 sind die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen von ihrem Auswärtsspiel beim TSV Schwaben Augsburg zurückgekehrt. Mit der ersten Hälfte war Trainer Kazim Temizel überhaupt nicht zufrieden, aber diverse Umstellungen zur zweiten Hälfte führten zu einer Verbesserung.

Nach sieben Minuten gerieten die Rieser in Rückstand. „Wir waren da noch verschlafen und hätten besser rausrücken müssen. Es war schlecht verteidigt, denn schon die Flanke vom linken Flügel hätten wir verhindern müssen“, fasst Trainer Temizel die Situation beim 1:0 zusammen. Torwart Max Brandner rettete noch, doch der Nachschuss von Kevin Mero aus dem Gewühl heraus war nicht zu halten. Noch in der ersten Hälfte folgte der erste Wechsel: Till Hofmann kam für Nikolas Milicevic aufs Spielfeld. Erst in der 37. Minute konnten die Gäste ausgleichen: Alexander Bruchanov wurde gefoult und den fälligen Strafstoß machte Benedikt Seefried rein. Doch mit dem Halbzeitpfiff kam die erneute Führung der Einheimischen. Ein Flankenball wurde zunächst von Torwart Brandner noch pariert. Dann entstand im Strafraum eine Ping-Pong-Situation, die Kugel flipperte durch die Reihen, bis sie schließlich von David Monzili über die Linie befördert wurde.

U17-Fußball: Nördlingen kommt erst in der zweiten Hälfte mit

In der zweiten Halbzeit kamen die Nördlinger mit der geänderten Taktik besser zurecht. Das Spiel war ausgeglichen und offener und die Gäste entwickelten sich zur besseren Mannschaft. Zur Pause wurde Efe Temizel eingewechselt und zehn Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, als auch noch Simon Käser aufs Feld kam. In der 53. Minute erzielte Temizel den 2:2-Ausgleich: Ein Schwaben-Spieler wollte zum Torwart zurückspielen, doch Temizel erlief sich den Ball und machte das Tor.

Dieser Treffer läutete eine Drangphase der Gäste ein. Bei der nächsten Chance liefen zwei gegen zwei an, Temizel spielte nicht genau genug, anstatt diese Gelegenheit zu vergolden. Dann ein herrlicher Freistoß von Benedikt Seefried, doch Torwart Lukas Baumann holte den Ball aus dem Winkel. Es war ein Spiel mit brenzligen Situationen, aber klare Torchancen hatten Seltenheitswert. Kurz vor Spielende eine dicke Chance für die Schwaben-Ritter, doch durch entschlossenes und schnelles Herauslaufen verhinderte Torwart Brandner das 3:2. (te/jais)