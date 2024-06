Fußball

vor 32 Min.

Nur fünf Punkte in der Rückrunde: Die Saisonbilanz der Maihingerinnen

Plus Das gute Abschneiden in der Fairnesswertung reicht nicht aus - die Frauen des FC Maihingen steigen aus der BOL ab. Eines wird in der nächsten Saison anders.

Von Elisabeth Koukol

Nach 22 Spieltagen ist die Erfolgsgeschichte der Maihinger Fußballfrauen mit dem Abstieg aus der Bezirksoberliga geendet. Im September 2008 sind sie in der Kreisliga gestartet und nach drei Spielzeiten – darunter zwei Vizemeisterschaften – in die Bezirksliga aufgestiegen. Auch da ging die Erfolgsserie weiter: Nach einem Platz im Mittelfeld in der ersten Saison konnten sie ein Jahr später die Meisterschaft feiern und sind in die Bezirksoberliga aufgestiegen, der sie drei Jahre angehörten. 2016 zurück in der Bezirksliga waren sie in den folgenden Spielzeiten immer im oberen Tabellenteil dabei und feierten 2022 erneut die Meisterschaft und den Aufstieg in die BOL. 2022 feierten die Frauen zusammen mit den beiden Herrenmannschaften die bisher einmalige Triple-Meisterschaft des FC Maihingen.

Wie fällt die Bilanz der aktuellen Saison aus? Die Frauen absolvierten 20 Spiele: Einmal (in Ottobeuren) traten die Rieserinnen nicht an und das Spiel vom drittletzten Spieltag gegen den FC Loppenhausen wurde wegen des Dauerregens abgesagt und da es keine Bedeutung mehr hatte, wurde es gestrichen. Nach dem erneuten Aufstieg 2022 und insgesamt fünf Jahren Zugehörigkeit spielen die FCM-Frauen ab nächster Saison in der Bezirksliga als Spielgemeinschaft mit der SpVgg Deiningen.

