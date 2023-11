U19-Fußballer des TSV Nördlingen gewinnen 1:0 gegen TuS Geretsried

Die Landesliga-Fußballer der Nördlinger U19 führen mit dem FC Ismaning die Tabelle der Landesliga Süd an. Fabio Siebachmeyer trifft zum 1:0.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen hat einen knappen 1:0-Erfolg gegen den TuS Geretsried davongetragen. Die Schützlinge von Trainer Michael Göttler führen punktgleich mit dem FC Ismaning die Tabelle der Landesliga Süd an, wobei die Oberbayern ein Spiel mehr absolviert haben. Das einzige Tor erzielte Fabio Siebachmeyer; es war das siebte Saisontor des TSV-Angreifers. Schiedsrichter Veit Sieber (DJK Lechhausen) verteilte acht Gelbe Karten und eine Zeitstrafe.

Vor heimischer Kulisse (80 Zuschauer) fanden die Hausherren schnell in die Partie und waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings konnten sie bis zur Pause – trotz guter Möglichkeiten – kein Kapital aus der Überlegenheit schlagen. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Auch im zweiten Durchgang waren die A-Junioren drückend überlegen. Eine Viertelstunde vor Spielende kassierte Fabio Siebachmeyer eine Zeitstrafe. Kaum war er wieder auf dem Feld, konnte er nur durch ein Foulspiel im gegnerischen Sechzehner gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß konnte Tom Müller nicht verwandeln und auch beim Nachschuss fehlte ihm das nötige Glück (79.). Dennoch gaben die jungen Rieser zu keiner Zeit auf.

In der 85. Minute fällt das 1:0 für den TSV Nördlingen

Für die Erlösung sorgte der formstarke Fabio Siebachmeyer, als er sich in der 85. Minute durch ein sehenswertes Dribbling durchsetzte und den Ball im Anschluss in den rechten Winkel zirkelte. Das 1:0 war zugleich der Endstand der Partie. Unter den Zuschauern waren auch Karl Schreitmüller, Cheftrainer der Bayernligamannschaft, und sein Co-Trainer Julian Brandt. Schreitmüller hatte bereits vor zwei Wochen erklärt: „Es kommen gute Spieler nach. Es fanden kürzlich mit den U19-Akteuren bereits Vorgespräche statt. Um die Spieler muss man sich rechtzeitig kümmern, damit sie auch nach der Jugend dem Verein treu bleiben. In der A-Jugend wird gute Arbeit gemacht und wir freuen uns jetzt schon auf die Spieler, die da rauskommen.“ (gö/jais)

TSV Nördlingen: Oettle; Schmid, Rothgang, Ochs, Truffellini, Forisch, Thum (49. Wundel), Köninger, Siebachmeyer, Dauser (57. Müller), Reicherzer (75. Almuri).