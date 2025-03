Ein 64-jähriger Fußgänger ist in Bopfingen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag, gegen 10.53 Uhr, in der Aalener Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle. Der 60 Jahre alte Autofahrer hatte den Fußgänger übersehen. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis