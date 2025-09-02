Icon Menü
Garagenbrand in Nördlingen: Kripo schließt Brandstiftung aus

Nördlingen

Garagenbrand in Nördlingen: Was die Kripo als Brandursache vermutet

In der Nördlinger Eselerstraße kommt es am Sonntagabend zu einem Feuer, bei dem ein hoher Sachschaden entsteht. Eine Brandursache schließt die Kripo aus.
    Hoher Sachschaden ist am Sonntagabend bei einem Brand in Nördlingen entstanden.
    Hoher Sachschaden ist am Sonntagabend bei einem Brand in Nördlingen entstanden. Foto: Dieter Mack

    Nach dem Brand einer Garage in der Nördlinger Eselerstraße gibt die Kripo Dillingen erste Ergebnisse ihrer Ermittlungen bekannt. Wie Kripochef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, könne man eine vorsätzliche Brandstiftung mittlerweile ausschließen. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass als Brandursache die Selbstentzündung entweder eines Akkus oder eines ähnlichen Gegenstandes infrage kommen könnte.

    Bei dem Feuer am Sonntagabend war ein hoher Sachschaden entstanden: Die Polizei schätzte ihn auf rund 100.000 Euro. In der Doppelgarage standen zwei Autos. Rund 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen waren vor Ort, zudem rückten zwei Rettungswagen aus. Das Feuer konnte laut Polizeibericht von der Wehr schnell gelöscht werden. (tiba)

