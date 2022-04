Tipps aus dem Donau-Ries: Wann man Gemüse, Blumen und Rasen sät

Plus Frühlingszeit bedeutet Gartenzeit. Zum Auftakt unserer Gartenserie dreht sich alles um die Frage: Wann sät man was? Die Kreisfachberaterin gibt nützliche Tipps.

Nach kurzfristiger Rückkehr des Winters soll in den kommenden Wochen endgültig der Frühling einkehren. Es ist die perfekte Zeit, nach Monaten der kalten und grauen Tristesse wieder Wärme und Farben ins Leben zurückzuholen. Und wo gelänge das besser als im heimischen Garten? Der Auftakt für die Gartenserie ist die Antwort auf die Frage: Wann sät man was?