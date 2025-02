Mit dem Thema Innen- und Außenentwicklung müssen sich aktuell alle Gemeinden in der VG Ries beschäftigen. Was es auf sich hat mit der Vorkaufsatzung erläuterte Bürgermeister Jürgen Leberle in der Sitzung des Reimlinger Gemeinderates: Die alte Satzung hat sich als rechtlich nicht haltbar erwiesen.

