Gefährliches Überholmanöver: Unfall auf der Staatsstraße bei Alerheim

Ein gefährliches Überholmanöver hat am Donnerstag, gegen 19.55 Uhr, auf der Staatsstraße 2221 bei Alerheim einen Unfall ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, überholte ein unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Fessenheim trotz Überholverbot an einer ungeeigneten Stelle einen Lastwagen. Ein entgegenkommender 43-Jähriger musste mit seinem voll besetzten Wagen bis zum Stillstand abbremsen, um so einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 39-jährige Hintermann leitete mit seinem Pkw ebenfalls eine Notbremsung ein, fuhr dem 43-Jährigen aber dennoch leicht hinten auf. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Polizei Nördlingen sucht nun Zeugen zu diesem Vorfall sowie den Lenker, beziehungsweise gegebenenfalls den Mitfahrer, des überholten Lkw mit 7,5 Tonnen, der ein rot-oranges Führerhaus und einen grauen Planenaufbau hatte: Telefon 09081/2956-0. (AZ)

