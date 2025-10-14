Icon Menü
Gefälschtes Kennzeichen bei E-Scooter: Polizei Nördlingen stoppt 16-Jährigen

Nördlingen

Gefälschte Versicherung bei E-Scooter: Polizei Nördlingen greift ein

Ein 16-Jähriger hatte ein gefälschtes Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter angebracht. Nun wurde er in Nördlingen von der Polizei erwischt.
    Ein Jugendlicher war in Nördlingen mit einem E-Scooter unterwegs, an dem ein gefälschtes Versicherungskennzeichen angebracht war.
    Ein Jugendlicher war in Nördlingen mit einem E-Scooter unterwegs, an dem ein gefälschtes Versicherungskennzeichen angebracht war. Foto: Britta Pedersen, dpa-Zentralbild (Symbolbild)

    Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Nördlingen mit einem gefälschten Versicherungskennzeichen ertappt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Jugendliche am vergangenen Sonntag gegen 21 Uhr in der Adamstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug selbst gefertigt war. Außerdem konnte der Jugendliche keine Versicherungsunterlagen vorzeigen. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt verboten, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. (AZ)

