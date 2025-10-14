Gefälschte Versicherung bei E-Scooter: Polizei Nördlingen greift ein

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Nördlingen mit einem gefälschten Versicherungskennzeichen ertappt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Jugendliche am vergangenen Sonntag gegen 21 Uhr in der Adamstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug selbst gefertigt war. Außerdem konnte der Jugendliche keine Versicherungsunterlagen vorzeigen. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt verboten, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. (AZ)

