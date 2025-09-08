Icon Menü
Geheimnisse der Michaelskirche in Goldburghausen: Einschusslöcher und historische Einblicke

Goldburghausen

Dieser Kirchturm ist schon beschossen worden

Bei der Außenrenovierung sind in der Michaelskirche in Goldburghausen Einschusslöcher gefunden worden. So sieht es in dem Turm aus.
Von Peter Urban
    • |
    • |
    • |
    Der Turm der Michaelskirche in Goldburghausen ist 32 Meter hoch.
    Der Turm der Michaelskirche in Goldburghausen ist 32 Meter hoch. Foto: Peter Urban

    Sie steht so friedlich da, mitten im Dorf, wie es sich gehört auf einer Anhöhe mit direktem Blick zum Daniel in Nördlingen: die Michaelskirche in Goldburghausen. Doch irgendjemand muss es auf den 32 Meter hohen Turm abgesehen haben. Bei der Außenrenovierung im Jahr 2014 stieß man auf zwei Einschusslöcher, welche die goldene Kugel auf der Kirchturmspitze durchschlagen haben.

