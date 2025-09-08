Dieser Kirchturm ist schon beschossen worden

Sie steht so friedlich da, mitten im Dorf, wie es sich gehört auf einer Anhöhe mit direktem Blick zum Daniel in Nördlingen: die Michaelskirche in Goldburghausen. Doch irgendjemand muss es auf den 32 Meter hohen Turm abgesehen haben. Bei der Außenrenovierung im Jahr 2014 stieß man auf zwei Einschusslöcher, welche die goldene Kugel auf der Kirchturmspitze durchschlagen haben.

