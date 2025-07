75-Jähriger wird beim Einkaufen in Nördlingen die Geldbörse gestohlen

Einer 75-jährigen Frau ist am bei einem Verbrauchermarkt am Sportpark die Geldbörse entwendet worden. Die 75-Jährige war am vergangenen Donnerstag gegen 12.30 Uhr beim Einkaufen und hatte ihr Geldbörse in das Netzfach des Rollators gelegt. Kurze Zeit später stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. Laut Polizeibericht befanden sich darin 150 Euro Bargeld und diverse Dokumente. Die Polizei Nördlingen bittet um Zeugenhinwiese unter Telefon 09081/29560. (AZ)

Geldbörse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis