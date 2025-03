Eine 52-Jährige hat am Sonntag gegen 15.45 Uhr ihre Geldbörse in einer Bäckerei am Rübenmarkt vergessen. Als sie zum Tisch zurückging, war die Geldbörse laut Polizeiangaben bereits weg. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

