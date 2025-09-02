Geldkoffer-Diebstahl: Kripo gibt neues Detail bekannt

Die Kripo Dillingen ermittelt weiter im Fall des im Ries gestohlenen Geldkoffers. Wie berichtet, hatte am 18. August ein Unbekannter einen Geldkoffer aus einem Geldtransporter gestohlen, der direkt vor der Sparkasse in Wechingen abgestellt war. Wie Kripo-Chef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion jetzt mitteilt, wird der Täter mit dem Inhalt aber eher wenig Freude gehabt haben: Der Geldkoffer sei mit mehreren Sicherungssystemen ausgestattet gewesen. Weitere Details zum Ablauf oder zur Höhe der Beute will Lechner aktuell nicht nennen, er verweist auf die laufenden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls. Der Täter hatte an dem besagten Montag, in der Zeit zwischen 11.10 und 13 Uhr, zugeschlagen. Die Kripo hat um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung gebeten, Telefon 09071/56-0. (tiba)

