Geldwäsche: 20.000 Euro auf Konto eingegangen – sieben Monate Bewährung verhängt

Nördlingen

20.000 Euro mehr auf dem Konto: Warum einem Bürger Geldwäsche vorgeworfen wird

Ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries steht wegen verdächtiger Kontobewegungen vor dem Nördlinger Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geldwäsche vor.
Von Jan-Luc Treumann
    Ein Rieser soll 20.000 Euro überwiesen bekommen und einen Großteil davon abgehoben haben.
    Ein Rieser soll 20.000 Euro überwiesen bekommen und einen Großteil davon abgehoben haben. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Erleichtert, besorgt, zufrieden, panisch – ein Blick auf den eigenen Kontostand führt je nach Ausgangslage zu unterschiedlichen Emotionen. Wie genau es in der Hinsicht 2023 bei einem 65-jährigen Mann aus dem Landkreis Donau-Ries aussah, wurde in einem Prozess vor dem Nördlinger Amtsgericht nicht bekannt. Allerdings gingen im Juli 2023 auf seinem Konto 20.000 Euro ein. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft ihm Geldwäsche vor.

