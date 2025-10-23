Es geht um viel Geld: Nicht alle Lieder sind auf dem Weihnachtsmarkt in Nördlingen erlaubt

Gefühlt ist es gerade erst Herbst geworden - doch tatsächlich ist schon in neun Wochen Weihnachten. Was auch bedeutet, dass in etwas mehr als fünf Wochen der Romantische Weihnachtsmarkt in der Nördlinger Altstadt eröffnet wird, samt Nikolaus, Engeln und Weihnachtsliedern. Doch genau bei diesem letzten Punkt gibt es seit geraumer Zeit ein Problem, das wahrscheinlich auch 2025 dazu beiträgt, dass es auf dem Weihnachtsmarkt etwas leiser wird.

Beim Nördlinger Weihnachtsmarkt gibt es eine Bühne an der Alten Schranne, auf der verschiedene Chöre und Musikgruppen auftreten. Bis zum Jahr 2022, so referierte es jetzt im Bauausschuss Nördlingens Veranstaltungschef Daniel Wizinger, habe die Stadt für die Fläche zwischen Alter Schranne, Modehaus Lettenbauer und Raiffeisen-Volksbank Ries eine GEMA-Gebühr von 20,56 Euro pro Tag entrichtet. Die GEMA ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte. Es sei gängige Praxis gewesen, den sogenannten Beschallungsraum anzugeben, was ja auch sinnvoll gewesen sei. Schließlich höre man an anderer Stelle auf dem Weihnachtsmarkt nichts mehr davon, was auf der Bühne an der Alten Schranne vorgetragen werde, argumentierte Wizinger.

GEMA-Gebühren für Weihnachtsmarkt deutlich höher

Im Jahr 2023 jedoch habe die GEMA diesen Beschallungsraum nicht mehr akzeptiert, sondern stattdessen eine Gebühr für die gesamte Veranstaltungsfläche des Weihnachtsmarktes gefordert: „Egal, ob man da die Musik hört oder nicht.“ Für die Stadt Nördlingen wurde es richtig teuer: Statt 20,56 Euro wurden jetzt mehr als 1100 Euro pro Tag fällig. Weshalb die Verwaltung im vergangenen Jahr entschied, dass die Gruppen nur noch GEMA-freie Musik zur Aufführung bringen sollten. Das sorgte damals für ziemlichen Ärger: Die Kinderkantorei konnte beispielsweise von elf Liedern, die die Buben und Mädchen mit dem damaligen Kirchenmusikdirektor Udo Knauer vorbereitet hatten, nur noch drei aufführen. Die Musikkapelle Reimlingen und die Löpsingers sagten ihre Auftritte gleich ganz ab.

Der Romantische Weihnachtsmarkt in Nördlingen ist eröffnet Icon Galerie 42 Bilder Endlich wieder Weihnachtsstimmung in der Nördlinger Altstadt: Der Romantische Weihnachtsmarkt hat wieder geöffnet. Leckere Speisen, ein Karussell und eine Mini-Eisenbahn sowie mehrere Stände mit Weihnachtsartikeln erwartet die Gäste.

Nun gebe es einen neuen Rahmenvertrag, den die kommunalen Spitzenverbände ausgehandelt hätten, sagte Oberbürgermeister David Wittner in der Bauausschusssitzung. Der wird in einer GEMA-Pressemitteilung von der Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der Musikveranstalter, Ingrid Hartges, als „angemessener Kompromiss eigens für Weihnachtsmärkte“ bezeichnet. Im Ries jedoch sieht man das anders. Denn der Kompromiss bedeute keine Rückkehr zu den 20 Euro pro Tag, so Wizinger. Vielmehr solle man jetzt für die Aufführung von GEMA-pflichtiger Musik rund 700 Euro pro Tag zahlen, was in Summe etwa 10.000 Euro wären. Der Veranstaltungschef verglich das mit dem Obolus, den die Musikgruppen selbst bekämen, nämlich 100 Euro am Tag und einen Verzehrgutschein: „Da zahlen wir an die GEMA mehr als an die Jugendgruppen.“

Deshalb empfahl Wizinger den Stadträten, auch bei diesem Weihnachtsmarkt auf GEMA-freie Musik zu setzen: „So leid es uns tut und auch wenn es nicht nachvollziehbar ist.“ Wizinger erwähnte auch, dass es Sache der Stadt Nördlingen sei, der GEMA zu beweisen, dass tatsächlich freie Musik gespielt und gesungen werde. Für das Jahr 2024 stehe noch eine Nachforderung von 14.000 Euro im Raum. Doch kommunizieren könne man mit der Gesellschaft nur über ein Online-Portal. Für das Stadtmauerfest wäre sogar eine halbe Million Euro Gebühren fällig gewesen, hätte man nicht auf GEMA-freie Musik gesetzt. Das Ganze gehe weit über Ziel und Maß hinaus, meinte Wittner. Wichtig sei es, dass man rechtzeitig informiert, sodass die Gruppen auch nur GEMA-freie Musik einstudieren könnten. Die Mitglieder des Bauausschusses schlossen sich dem Vorschlag der Verwaltung an.