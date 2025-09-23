Gemeinsam Singen: Neues Angebot in Nördlingen

Mit großer Freude und spürbarer Begeisterung ist im Gemeindezentrum Wemdinger Viertel die neue Mitmach-Reihe „Singen für Menschen mit und ohne Vergesslichkeit“ gestartet. Sie ist Teil der städtischen Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister David Wittner steht. Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der gemeinsamen Einladung der Stadt Nördlingen, der Diakonie Donau-Ries, des Gerontopsychiatrischen Dienstes, des Evangelischen Bildungswerks Donau-Ries sowie der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Nördlingen. Das teilt die Stadt Nördlingen in einer Pressemitteilung mit.

Nach der Begrüßung von Helga Eger-Geiger (Diakonie Donau-Ries gGmbH) hieß auch die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Nördlingen, Rita Ortler, die Gäste herzlich willkommen – nicht nur als Vertreterin der Stadt, sondern zugleich als aktive Sängerin dieser besonderen Runde. Begleitet von ihrem Ehemann Klaus Ortler am Klavier, gestaltete sie mit spürbarem Herzblut das musikalische Programm.

Jeden Montag gemeinsam singen

Bevor die ersten Lieder erklangen, leitete Ortler einfache Aufwärmübungen an: „Wie beim Sport gilt auch fürs Singen: Aufwärmen ist wichtig“, betonte sie. Anschließend stimmte die Gruppe mit „Geh aus, mein Herz“ in den Vormittag ein. Auf dem Programm standen bekannte Volkslieder, ergänzt durch Wünsche aus der Runde. Liederbücher, die bereits im Vorfeld verteilt wurden, erleichterten das Mitsingen. Mit sichtbarem Elan sangen alle kräftig mit. Für besondere Glanzpunkte sorgte Ortler mit Soloeinlagen aus bekannten Operetten, darunter aus „Der Vogelhändler“. Schwungvoll ging es weiter mit Evergreens wie „Mein kleiner grüner Kaktus“.

Die Reihe wird nun bis zum 1. Dezember jeweils montags von 9.30 bis 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Wemdinger Viertel fortgeführt. Eingeladen sind alle, die Freude am Singen haben – ob mit oder ohne Vergesslichkeit, jung oder alt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. (AZ)