Ein Dorf hilft zusammen: 60 Menschen packen für Kirche mit an

In einer beachtenswerten Gemeinschaftsaktion haben die Holzkirchener ihre Kirche auf die bevorstehende Sanierung des Dachgebälks vorbereitet. Etwa 60 Helferinnen und Helfer haben am Wochenende die alten Dachziegel und Dachlatten entfernt. Fachleute haben ein Notdach errichtet, das wetterunabhängiges Arbeiten in den nächsten Monaten ermöglicht. Die auf dem Mauerwerk aufliegenden Deckenbalkenköpfe sind vielfach angefault und führten zu einer Instabilität der gesamten Decke und zu einer Sperre der Kirche für Gottesdienste. Diese Schäden müssen nun aufwendig repariert werden.

Icon Vergrößern Die Freiwilligen bei der Arbeit am vergangenen Wochenende. Foto: Hermann Greiner Icon Schließen Schließen Die Freiwilligen bei der Arbeit am vergangenen Wochenende. Foto: Hermann Greiner