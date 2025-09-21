Wie der Septembermarkt zum Genießermarkt wird

An der einen Ecke plätschert die Eger gemütlich durchs Gerberviertel, am anderen Ende der Stadt kann man im Freibad auf der Marienhöhe seine Runden ziehen oder sich mittendrin auf dem Marktplatz gemütlich eine Kugel Eis schmecken lassen. Nördlingen ist schon eine Stadt zum Genießen. Da liegt es doch nahe, diesen Genuss noch mehr erlebbar zu machen. Das dachten sich auch die Verantwortlichen rund um den Genießer-Markt, den es am kommenden Sonntag zum ersten Mal in Nördlingen geben soll.

