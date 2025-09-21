Icon Menü
GenießerMarkt in Nördlingen: Lokale Produkte erleben am 28. September

Nördlingen

Wie der Septembermarkt zum Genießermarkt wird

Was es zum ersten Genießer-Markt in Nördlingen geben soll. Am verkaufsoffenen Sonntag ist auch einer dabei, der eigentlich schon zugemacht hat.
Von Anja Lutz
    • |
    • |
    • |
    Zum ersten Mal findet am kommenden Wochenende ein GenießerMarkt zum Septembermarkt in Nördlingen statt.
    Zum ersten Mal findet am kommenden Wochenende ein GenießerMarkt zum Septembermarkt in Nördlingen statt. Foto: Susanne Vierkorn, Stadtmarketingverein

    An der einen Ecke plätschert die Eger gemütlich durchs Gerberviertel, am anderen Ende der Stadt kann man im Freibad auf der Marienhöhe seine Runden ziehen oder sich mittendrin auf dem Marktplatz gemütlich eine Kugel Eis schmecken lassen. Nördlingen ist schon eine Stadt zum Genießen. Da liegt es doch nahe, diesen Genuss noch mehr erlebbar zu machen. Das dachten sich auch die Verantwortlichen rund um den Genießer-Markt, den es am kommenden Sonntag zum ersten Mal in Nördlingen geben soll.

