Von Wurstsalat über Rillette bis Torte: Was es für Genießer auf der Donau-Ries-Ausstellung gibt

Was wäre das Leben ohne den feinen Genuss? Genau, ein doch eher erbärmliches. Und auch eine Donau-Ries-Ausstellung wäre nur halb so gut, gäbe es dort, auf der Kaiserwiese, nichts Leckeres zu essen. Grund genug, um die Hallen mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, für einen Gaumentest sozusagen.

Gleich nach dem Haupteingang (Halle L) umweht den geneigten Genießer sofort der Duft von frisch zubereitetem Mittagessen, obwohl der davor aufgebaute Indoor-Biergarten am Mittwochvormittag noch relativ verwaist aussieht. Es warten Spießbraten, Weißwürste, Pilzrahm mit Semmelknödel oder Spießbraten-Burger vom Catering-Team der Brennerei Appl auf hungrige Gäste. Dazu gibt es als Tagesessen Puten-Geschnetzeltes.

Die Donau-Ries-Ausstellung ist eröffnet: Ein erster Blick in die Hallen Icon Galerie 30 Bilder Bis zum kommenden Sonntag ist in Nördlingen die Donau-Ries-Ausstellung auf der Kaiserwiese geöffnet. Unser Fotograf hat beim Presserundgang die ersten Eindrücke gesammelt.

Oder soll man sich beim Samocca lieber mit Rieser Bauerntorte, Kiachla und Kaffee eindecken? Ach was: zunächst ein Aperitif. Wo gibts den eher als an den Ständen der französischen Partnerstädte? Und tatsächlich: Ein herrlicher Kir von den Gästen aus der Wallersteiner Partnerstadt Couches öffnet den Magen. Dazu gibt es als kleine Zugabe französische - in der Region würde man sagen - „Grieben“. Das ist mal eine Grundlage, um dann mit einem wirklich ausgezeichneten Rillettes (Brotaufstrich) aus Bourgueil noch eins draufzusetzen. Der Rotwein ist am hellen Vormittag dann doch noch nichts.

Über Olmütz (Harzer Käse, Gin und mehr) geht es nach Riom, wo es tollen Saint-Nectaire-Käse, Salami und Roquefort gibt, sowie Honig. Und Wein. Aber - siehe oben. Lieber raus aus der Halle und ins Freigelände: Hier lockt - vorbei an Florians Wildspezialitäten - eine Kartoffelsuppe samt Wursteinlage vor der Halle des Bayerischen Bauernverbandes. In Halle C gibt es einen Stand vom Gumper Hubert aus Plaus in Südtirol mit Speck, Wurst und Schüttelbrot - einfach aber ausgezeichnet. In Halle E, wo zum Teil jetzt schon politische Debatten an den Partei-Ständen geführt werden, kann man sich nebenan durch das umfangreiche Sortiment der Brauerei Härtsfelder (mit und ohne Alkohol) probieren.

Icon vergrößern Feine Wildspezialitäten gibt es bei Florian Seibold. Foto: Josef Heckl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Feine Wildspezialitäten gibt es bei Florian Seibold. Foto: Josef Heckl

Weiter in Richtung Festzelt, wo ja eigentlich der kulinarische Mittelpunkt der Ausstellung sein soll, lockt ein Pinsa-Stand, der auch Crêpes von süß bis deftig verspricht. Vor dem Festwirts-Eingang hat sich ein schwarzer, mobiler Bierausschank positioniert. Im Festzelt selbst steht inzwischen eine längere Schlange vor der Essensausgabe des Hotel-Restaurants „Goldener Hirsch“ aus Donauwörth. Dort gibt es klassische Bierzeltküche satt: Vom halben Gockel über Schweinebraten, Hirschgulasch, Currywurst oder Käsespätzle bis zum Wurstsalat alles, was das Gaumen-Herz begehrt.

Genau gegenüber beherrscht Kreatives Feinbackwerk (by Christine Gaugler) die Szenerie. Wer jetzt schon gleich zu Kaffee und Kuchen greifen will, muss sich an den wirklich verlockend aussehenden Nusseckchen, Kuchen, Törtchen nicht nur sattsehen. Im Gegenteil. Wer dann immer noch nicht - vor allem bauchumfangmäßig - angestrengt genug ist, sollte sich die Quarkbällchen von Thomas August aus Schwörsheim gönnen. Um dann auf dem Weg zurück, links vor der Halle L, die nach dem Rundgang wieder zum Ausgang führt, beim „Kreischer aus Höchstädt“ von gebrannten Mandeln bis Magenbrot noch das Nötigste zum Heimweg mitnehmen. Na dann, guten Appetit!

Icon vergrößern Harzer Käse, Gin, Bier und mehr gibt es am Stand der Nördlinger Partnerstadt Olmütz. Hier probieren Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner (zweiter von rechts) und Landrat Stefan Rößle (links daneben) Foto: Josef Heckl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Harzer Käse, Gin, Bier und mehr gibt es am Stand der Nördlinger Partnerstadt Olmütz. Hier probieren Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner (zweiter von rechts) und Landrat Stefan Rößle (links daneben) Foto: Josef Heckl