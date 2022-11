Die Enthüllung: Der Tag, an dem Gerd Müller ein Denkmal gesetzt wird

Von Jan-Luc Treumann - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Es wurde über das Gerd-Müller-Denkmal gestritten, auf seine Enthüllung hingefiebert und dann stand es da: Impressionen von einem besonderen Tag in Nördlingen.

Es steht. In der Altstadt. Bronzefarben, hier und da ein wenig dunkler in den Falten des Trikots und der Hose, aus der die kräftigen Oberschenkel Müllers hervorkommen. Sie, die auch verantwortlich waren für Gerd Müllers Spitznamen "kleines dickes Müller", so sagte es sein erster Trainer, Tschick Čajkovski. Die Stadt hat ihrem berühmtesten Sohn ein Denkmal gesetzt, vor Tausenden Besucherinnen und Besuchern. Doch der 3. November 2022 begann gemächlich.

