Ein besonderer Fall für das Gericht: Ist Schmuck Kunst oder ein Handwerk?

Was ist Kunst? Diese universelle Frage wurde jetzt am Augsburger Verwaltungsgericht nicht geklärt. Geklärt wurde allerdings, ob die künstlerische Tätigkeit eines Schmuckmachers aus dem Ries auch dem Bereich „Handwerk“ zuzuordnen sei, weswegen der Mann sich bei der Handwerkskammer (HWK) eintragen lassen und dorthin Beiträge bezahlen muss. Einen entsprechenden Bescheid hatte die Kammer dem Mann bereits 2020 geschickt, dagegen hat er Klage vor Gericht erhoben, die jetzt abgewiesen wurde. Die Richter sahen die künstlerische Tätigkeit des Mannes dem Handwerk etwa von Metall- oder Goldschmieden näherstehend als einer komplett freien Kunstausübung.
Nördlingen/Augsburg
