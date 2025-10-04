Icon Menü
Gericht entscheidet: Ist Schmuck tatsächlich Kunst oder Handwerk?

Nördlingen/Augsburg

Ein besonderer Fall für das Gericht: Ist Schmuck Kunst oder ein Handwerk?

Ein Schmuckmacher aus dem Landkreis wehrt sich gegen die Mitgliedschaft in der Handwerkskammer. Er sei Künstler, sagt der Mann.
Von Michael Siegel
    Ein Mann aus dem Landkreis hat sich gegen die Mitgliedschaft in der Handwerkskammer gewehrt.
    Ein Mann aus dem Landkreis hat sich gegen die Mitgliedschaft in der Handwerkskammer gewehrt. Foto: Peter Steffen, dpa (Symbolbild)

    Was ist Kunst? Diese universelle Frage wurde jetzt am Augsburger Verwaltungsgericht nicht geklärt. Geklärt wurde allerdings, ob die künstlerische Tätigkeit eines Schmuckmachers aus dem Ries auch dem Bereich „Handwerk“ zuzuordnen sei, weswegen der Mann sich bei der Handwerkskammer (HWK) eintragen lassen und dorthin Beiträge bezahlen muss. Einen entsprechenden Bescheid hatte die Kammer dem Mann bereits 2020 geschickt, dagegen hat er Klage vor Gericht erhoben, die jetzt abgewiesen wurde. Die Richter sahen die künstlerische Tätigkeit des Mannes dem Handwerk etwa von Metall- oder Goldschmieden näherstehend als einer komplett freien Kunstausübung.

