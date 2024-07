Medizinische Fachangestellte sind das Bindeglied zwischen Arzt und Patient, die „gute Seele im Hintergrund“, doch offenbar immer öfter auch der Prellbock für Frust und Unzufriedenheit. Am Montag ist, wie berichtet, in einer Nördlinger Arztpraxis ein Streit um einen Behandlungsschein so eskaliert, dass ein 27-Jähriger gegenüber einer Mitarbeiterin handgreiflich wurde.

