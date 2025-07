Ein junger Mann aus Nördlingen, Mitte 30, ist am Dienstag wegen häuslicher Gewalt und einer Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad vor Gericht gestanden. Er verbüßt derzeit eine Haftstrafe in Kaisheim und wurde in Handschellen vorgeführt. Vor Gericht schildert er auch, wie sein Leben aus der Spur geriet.

