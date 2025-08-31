Polizeieinsatz nach Gewaltdelikt: 32-Jähriger schlägt zu

Zu einem erheblichen Polizeieinsatz ist es am frühen Sonntagmorgen gegen drei Uhr in Wallerstein gekommen. Ein 32-jähriger Mann geriet zunächst in einen verbalen Streit mit seiner Mutter, der in körperlicher Gewalt eskalierte. Im weiteren Verlauf schlug der Beschuldigte auch den Lebensgefährten seiner Mutter. Beide erlitten Verletzungen, wobei die Mutter zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden musste. Der 32-Jährige flüchtete zunächst, kam wenig später jedoch wieder zurück. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen zeigte sich der Beschuldigte, der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, äußerst aggressiv. Aufgrund der Bedrohungslage und der anhaltenden Eskalation wurden weitere Streifen sowie eine Diensthundeführerin alarmiert. Trotz wiederholter Aufforderungen, sich kooperativ zu verhalten, bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit verschiedenen Gegenständen und einer großen Glasscherbe. Um weiteren Schaden abzuwenden, wurde der Diensthund eingesetzt. Dieser brachte den Mann durch gezieltes Zupacken zu Boden, woraufhin er fixiert und gesichert werden konnte. Der Beschuldigte wurde im Anschluss medizinisch versorgt und zur Ausnüchterung sowie weiteren Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung, Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)

