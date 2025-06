Nördlinger Mess‘: So kann man ein Weißwurstfrühstück im Riesenrad gewinnen

Es ist wieder ein besonderes Jahr auf der Nördlinger Mess‘ – nämlich das, in dem das Riesenrad auf der Kaiserwiese aufgebaut wird, das alle zwei Jahre zu Gast ist. Erfahrene Leserinnen und Leser wissen auch: Die Rieser Nachrichten verlosen wieder ein Weißwurstfrühstück im Riesenrad zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Seit dem Jahr 2017 findet diese Aktion regelmäßig statt und erfreut sich großer Beliebtheit – denn dieses Erlebnis lässt sich nicht auf der Mess‘ kaufen. Ein Weißwurstfrühstück mit Weißbier und Blick auf den Mess‘-Trubel am Samstagmorgen genießen – das geht mit dem Gewinnspiel der Rieser Nachrichten und dank der Unterstützung der beteiligten Firmen: dem Europarad von Kipp und Sohn, Weißbier (auch alkoholfreies) liefert das Fürst Wallerstein Brauhaus, Weißwürste die Metzgerei Hülsenbeck und Brezen die Bäckerei Haußer. Mit 55 Metern Höhe gilt das Riesenrad als das höchste transportable Riesenrad der Welt, beste Aussicht ist beim Frühstück also garantiert. Termin ist der zweite Mess‘-Samstag, 28. Juni, Treffpunkt um 9.45 Uhr vor dem Riesenrad.

Nördlinger Mess‘ 2025: Weißwurstfrühstück im Riesenrad gewinnen

Wie man dabei sein kann? Dafür gibt es zwei Wege. Einmal kann man seine Stimme per E-Mail in den Lostopf werfen, schicken Sie dazu eine Nachricht mit dem Stichwort „Weißwurst-Frühstück“ an redaktion@rieser-nachrichten.de und geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer an. Der zweite Weg führt über den Instagram-Account der Rieser Nachrichten. Folgen Sie unserem Account und schreiben Sie unter unserem Gewinnspielaufruf einen Kommentar, etwa, mit wem Sie dabei sein wollen.

40 Personen können gewinnen, die dürfen jeweils drei Familienmitglieder oder Freunde mitbringen und haben so eine Gondel zur Verfügung. Nach dem Weißwurstfrühstück freut sich unsere Redaktion über eine Spende an die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen und feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Einsendeschluss ist der Mess‘-Mittwoch, 25. Juni, 12 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einer der folgenden Ausgaben veröffentlicht. Wir wünschen viel Erfolg beim Gewinnspiel.

