Absolventen der Staatlichen Realschule Wassertrüdingen erhalten ihre Mittlere Reife

„Glück“ stand bei der Absolventenfeier der Staatlichen Realschule Wassertrüdingen im Mittelpunkt. Sie seien in einer wunderschönen Zeit an der Schule gemeinsam gewachsen, hätten Freunde gefunden und nun einen hoffentlich glücklichen Weg zu beschreiten, führten die Absolventinnen Emily Schmidt und Eva Gutmann an. Rektor Thilo Lüftl bescheinigte den 52 Absolventen das „Rüstzeug zum Glücklich-sein in Händen zu halten“.

Die Absolventen erhielten beim Festakt in der Hesselberghalle die Zeugnisse der Mittleren Reife und dazu wurden vom Deutsch-Französischen Freundeskreis und dem Gewerbeverband sowie den Firmen Rothenberger Optik und Schmuck, Rehart-Group, Haustechnik Schmidt, Schwarzkopf & Henkel Sonderpreise für beste Fachabschlussarbeiten an Andi Linke, Lorena Lechner, Lukas Hörner, Luca Tiller, Laura Bohlenbach (Hainsfarth) und Tim Holzschuh überreicht.

Tim Holzschuh bester Absolvent der Realschule Wassertrüdingen

Der 17-jährige Holzschuh war mit einem Notenschnitt von 1,17 Schulbester. Sport sei zwar sein Hobby, er wird aber die Fachoberschule in Ansbach absolvieren und in Wirtschaftsverwaltung oder Steuerwesen seinen Beruf wählen. Lilli Ott und Nele Weinmann absolvierten die Mittlere Reife mit jeweils 1,25 und Andi Linke schloss mit 1,45 Notenschnitt ab. Der Leo-Ohler-Preis für soziales und gemeinschaftliches Engagement wurde an Emily Schmidt verliehen. Als Schülersprecherin, Organisationstalent und Vorbild habe sie sich hohe Wertschätzung bei der gesamten Schulfamilie erworben, hieß es. Schmidt wird das Abitur nachholen und ein Lehrerstudium aufnehmen.

Die Begleitung Gottes auf allen weiteren Wegen hatten Kathrin Spielberger und Carolin Bundschuh in der geistlichen Besinnung zu Beginn der Feier angeführt. Kein „bis morgen“ oder „bis nach den Ferien“ wird es laut den Schülersprecherinnen Emily Schmidt und Eva Gutmann mehr geben, führten sie in ihrer Ansprache an, glücklich über das Erreichte zu sein, aber die Ungewissheit, was kommt, gebe es auch. Sie dankten für eine wunderschöne gemeinsame Zeit.

In den Zug des Lebens einsteigen, Herausforderungen annehmen und nicht an Haltestellen verharren, war die Kernbotschaft von Martin Herbst für die Elternschaft. Er dankte den ausscheidenden Elternbeiratsmitgliedern Stefanie Koch und Martina Bayer. Rektor Lüftl ermunterte, eine sinnstiftende Tätigkeit aufzunehmen und nicht zu warten, bis das Glück in den Schoß fällt. Mit Optimismus, Tatkraft und mit Freude und Zuversicht die Zukunft angehen und sich gerne an unvergessliche Momente und glückliche Zeiten erinnern, wünschte der Rektor. Der Festakt wurde von Oliver Böckh aus der Schulleitung moderiert und von der Big Band unter Leitung von Anke Seefried sowie einem Solostück von Mia Niederlöhner und Lukas Janzen (Keyboard) musikalisch umrahmt. Konrektorin Monika Bachthaler dankte dem Organisationsteam der Absolventenfeier und lud zu Gesprächen bei Häppchen und Getränken ein. (pet)