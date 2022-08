Bei Goldburghausen soll wieder ein Moor entstehen

Durch Vernässung soll aus dem Goldburghauser Ried ein wertvolles, artenreiches Talquellmoor entstehen. So sehen die Pläne des Landwirtschaftsministers aus Baden-Württemberg aus.

Einen nicht ganz alltäglichen Termin hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk in Goldburghausen wahrgenommen. In idyllischer Lage am Fuße des Goldbergs am Riesrand wurde ihm eine Art Pilotprojekt der Flurneuordnung vorgestellt. Hier soll durch Vernässung aus dem Goldburghauser Ried wieder ein für den Klimaschutz und die Ökologie wertvolles, artenreiches Niedermoor, konkreter ein Talquellmoor, entstehen.

Bei Goldburghausen wird viel Geld in ein Talquell-Niedermoor investiert

„Moore sind extrem effiziente Kohlendioxid-Speicher, weshalb der Schutz der Moore eine enorme Bedeutung für den Klimaschutz hat“, betonte Peter Hauk. Im Rahmen der Flurneuordnungsverfahren habe es in der Vergangenheit Moorschutzprojekte primär in Oberschwaben gegeben. Diese hätten über das Flächenmanagement dann Naturschutzprojekte unterstützt. Aber das sei nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal der Vernässung des Goldburghauser Rieds, wie Peter Hauk und die Referenten des Geschäftsbereichs Geoinformation und Landentwicklung, Leiter Jürgen Eisenmann, Landespfleger Axel Moon und die Leitende Ingenieurin Brigitte Winkler betonten. Dazu gehört auch das nach dem Meteoriteneinschlag im Ries durch eine bodennahe wasserundurchlässige Schicht entstandene Talquell-Niedermoor, das durch die Vernässung jetzt wieder entstehen soll. Das dritte Alleinstellungsmerkmal: Die Fläche wird im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens bereitgestellt. So war die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung und der Teilnehmergemeinschaft von Anfang an sehr hoch, betonten alle Beteiligten.

Durch das Einbauen von Spundwänden und weiteren nicht vorhersehbare Maßnahmen hätten sich die Kosten allerdings erheblich gesteigert. Statt der anvisierten rund 800 Euro lägen diese aktuell bei rund 1000 Euro. Es könne nicht sein, dass die Teilnehmergemeinschaft, die sich bewusst und ganz im Sinne des Natur- und Klimaschutzes für dieses ambitionierte Projekt ausgesprochen hat, nun diese Mehrkosten tragen müsse.

Zuschuss für Moor soll erhöht werden

Diese Appelle stießen bei Peter Hauk auf offene Ohren. Ob es am einzigartigen Projekt, der gedankenschnellen Antwort von Brigitte Winkler oder dem idyllischen Ambiente am zukünftigen Ufer des Moorteichs lag – Peter Hauk stellte eine wohlwollende Prüfung und Erhöhung des Zuschusses von 81 Prozent auf die benötigten 85 Prozent durch das Land in Aussicht. Er könne sich auch vorstellen, andere Zuschussgeber, wie die Stiftung Klimaschutz mit ins Boot zu nehmen.

Technische Informationen: