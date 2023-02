Gosheim

12:00 Uhr

Was den Roten Eiserapfel zu einer "sicheren Miete" macht

Plus In Gosheim steht ein Baum des Roten Eiserapfels. Das Besondere an dieser Sorte ist, dass man sie sehr lange lagern kann – ohne dass die Früchte schrumpelig werden.

Von Ralf Hermann Melber Artikel anhören Shape

So manche Baumbesitzer präsentierten Sortenkundigen einen Roten Eiserapfel, während es sich doch um eine Rote Sternrenette oder vielleicht den Berner Rosenapfel handelte. Umso mehr richtete sich das Augenmerk darauf, wo ein Baum steht, der wirklich Rote Eiseräpfel trägt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen