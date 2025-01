Graffitis auf Stromkästen in Nördlingen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Personen haben zwischen 4. und 7. Januar mehrere Graffitis an Stromkästen im Nördlinger Stadtbereich gemalt, wie die Polizei berichtet. Betroffen sind Stromkästen in der Augsburger Straße (Ecke Adamstraße), Innerer Ring (Ecke Würzburger Straße) und Wemdinger Straße. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 600 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

