Gras und Laub Festival in Oettingen 2025: Alles zu Programm und Karten

Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Das Gras und Laub Festival in Oettingen geht am 22. und 23. August in seine elfte Auflage. Dieses Jahr findet es wieder auf der ehemaligen Grünplatzdeponie im Roßfeld statt. (Anmerkung der Redaktion: Auf der Service-Seite in unserer Zeitung hieß es fälschlicherweise, das Festival finde auf der Wiese neben der Wörnitz statt. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.)

Gras und Laub Festival in Oettingen: Diese Bands treten auf

Am Freitag sorgen die Abadschendaler aus Ursheim für die richtigen Sound bei der Oldie Night (Ü27). Mit ihrem Motto „Kieb on Roggin“ füllen sie die Tanzfläche und versetzen sich und ihre Zuschauer in die gute alte Zeit zurück. Anschließend sorgen DJ Almötzi und DJ Turntable Thomas für gute Stimmung.

Am Samstag werden gleich drei Bands den Zuschauern mit ihren Songs richtig einheizen. Den Beginn machen die Lokalmatadore Die wilden Westen. Ihr Debüt auf Gras und Laub gibt die Band SOKAE. Der Höhepunkt des Samstagabends bilden die Jungs von Thunderkant aus Würzburg. Zum Ausklang legen die Dauerbrenner DJ Global Carl und DJ Fairtrade auf. Einlass ist an beiden Tagen ab 19 Uhr, die Bands spielen ab 20 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt Delal Döner aus Oettingen. Organisiert wird das Festival vom Gras und Laub e.V.

So viel kostet der Eintritt beim Gras und Laub Festival in Oettingen

Tickets können bereits jetzt bei www.eventfrog.de unter dem Suchbegriff Gras und Laub oder direkt an der Abendkasse erworben werden. Das Tagesticket für Freitag kostet sieben Euro, für Samstag zwölf Euro und das Wochenendticket ist für 15 Euro erwerbbar. Einlass ist nur ab 18 Jahren. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!