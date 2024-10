Stadt Oettingen organisiert Rattenbekämpfungsaktion

Im November wird es wieder eine Rattenbekämpfungsaktion der Stadt Oettingen geben. Die Fachfirma Doerner aus Treuchtlingen wird dazu zugelassene Rattenbekämpfungsmittel ausgeben. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Ausgabe findet am Donnerstag, 7. November zwischen 16 und 17.30 Uhr in der neuen Bauhofhalle, Fürfällmühlweg 10, neben der Kläranlage statt. Privathaushalte und landwirtschaftliche Betriebe aus der Kernstadt und den Stadtteilen erhalten im Bedarfsfall Rattengift. Es werden ausschließlich zugelassene Frischköder in Getreideform ausgegeben. Dabei werden die Abgabemenge, der Name und die Anschrift festgehalten und per Unterschrift dokumentiert. Die Abgabe erfolgt nur persönlich oder gegen Vorlage einer Vollmacht.

Mit der Abgabe erfolgt eine Unterweisung in der Ausbringung des Rattengiftes. Zum Termin besteht die Möglichkeit, Fragen zu spezifischen Problemen zu stellen. Diese wird der Fachberater der Firma mit Interessierten besprechen. Die Abgabemenge im Rahmen der kostenlosen städtischen Rattenbekämpfungsaktion ist begrenzt. (AZ)