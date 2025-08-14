Feld gerät bei Strohernte in Brand - Landwirte unterstützen beim Löschen

Bei Feldarbeiten in Hochaltingen geriet am Mittwochabend gegen 19 Uhr eine Ballenpresse während des Betriebs aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das Feld über und verursachte so einen Schaden auf etwa 4 Hektar Fläche. Wie die Polizei mitteilt, entstand an Presse und Feld ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zur Brandbekämpfung rückten die Feuerwehren Hochaltingen, Herblingen, Marktoffingen, Schopflohe, Marktoffingen, Wallerstein, Pfäfflingen und Oettingen mit circa 150 Einsatzkräften aus. Besonders erwähnenswert war, dass eine Vielzahl von Landwirten die Feuerwehren bei den Löscharbeiten unterstützten. Sie setzten Güllefässer mit Wasser ein, um Glutnester abzulöschen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86742 Fremdingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lösche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis