Großbrand bei Strohernte in Hochaltingen – Landwirte helfen bei Löscharbeiten

Fremdingen

Feld gerät bei Strohernte in Brand - Landwirte unterstützen beim Löschen

In Hochaltingen brach während der Strohernte ein Feuer aus, das eine Fläche von rund 4 Hektar in Mitleidenschaft zog.
Von Anja Lutz
    Feuerwehren aus mehreren Gemeinden waren am Mittwochabend bei Hochaltingen im Einsatz.
    Feuerwehren aus mehreren Gemeinden waren am Mittwochabend bei Hochaltingen im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild)

    Bei Feldarbeiten in Hochaltingen geriet am Mittwochabend gegen 19 Uhr eine Ballenpresse während des Betriebs aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf das Feld über und verursachte so einen Schaden auf etwa 4 Hektar Fläche. Wie die Polizei mitteilt, entstand an Presse und Feld ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zur Brandbekämpfung rückten die Feuerwehren Hochaltingen, Herblingen, Marktoffingen, Schopflohe, Marktoffingen, Wallerstein, Pfäfflingen und Oettingen mit circa 150 Einsatzkräften aus. Besonders erwähnenswert war, dass eine Vielzahl von Landwirten die Feuerwehren bei den Löscharbeiten unterstützten. Sie setzten Güllefässer mit Wasser ein, um Glutnester abzulöschen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

